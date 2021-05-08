Galatasaray'dan Arabistan'a giden Bafetimbi Gomis tarihe geçti

2018'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da muhteşem bir istatistik yakaladı. 35 yaşındaki forvet oyuncusu 3 yıldır forma giydiği ülkede 126 maça çıktı. Gomis bu maçlarda 100 gol atarken 17 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun istatistikleri kadar kazandığı kupalar da oldukça dikkat çekici. Al-Hilal ile lig ve kupa zaferi yaşayan yıldız oyuncu, kıtanın en büyük kupası olan AFC Şampiyonlar Ligi'ni de kazanma başarısı gösterdi.

Gomis'in Al-Hilal'de elde ettiği başarılar;

Asya Şampiyonlar Ligi gol kralı

Suudi Arabistan Ligi gol kralı

Asya Şampiyonlar ligi en iyi oyuncu

Al Hilal'in lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu

Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Swansea'den Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti. Gomis ayrıca Galatasaray ile Süper Lig kupasını da kaldırmıştı.