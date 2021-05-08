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Galatasaray'dan Arabistan'a giden Bafetimbi Gomis tarihe geçti

2018 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis yeni kulübünde tarihe geçti. Gomis, Al-Hilal'de ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Arabistana giden Bafetimbi Gomis tarihe geçti
Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla anlaşmıştı.

2018'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da muhteşem bir istatistik yakaladı. 35 yaşındaki forvet oyuncusu 3 yıldır forma giydiği ülkede 126 maça çıktı. Gomis bu maçlarda 100 gol atarken 17 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun istatistikleri kadar kazandığı kupalar da oldukça dikkat çekici. Al-Hilal ile lig ve kupa zaferi yaşayan yıldız oyuncu, kıtanın en büyük kupası olan AFC Şampiyonlar Ligi'ni de kazanma başarısı gösterdi.

Gomis'in Al-Hilal'de elde ettiği başarılar;

  • Asya Şampiyonlar Ligi gol kralı
  • Suudi Arabistan Ligi gol kralı
  • Asya Şampiyonlar ligi en iyi oyuncu
  • Al Hilal'in lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu

Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Swansea'den Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti. Gomis ayrıca Galatasaray ile Süper Lig kupasını da kaldırmıştı.

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