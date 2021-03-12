Spor Galatasaraydan Arabistana giden Bafetimbi Gomis unutulmaz bir kariyere imza attı
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Galatasaray'dan Arabistan'a giden Bafetimbi Gomis unutulmaz bir kariyere imza attı

2018 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray yönetiminden zam talep eden ve sözleşmesinin güncellenmesini isteyen Bafetimbi Gomis, bu isteği kabul olmayınca Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı ile anlaşmaya varmıştı. Fransız golcü, 3 yıldır forma giydiği Al-Hilal'de muhteşem bir performansa imza attı ve kulübün efsane isimleri arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis

2018'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da muhteşem bir istatistik yakaladı. 35 yaşındaki forvet oyuncusu 3 yıldır forma giydiği ülkede 109 maça çıktı. Gomis bu maçlarda 83 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun istatistikleri kadar kazandığı kupalar da oldukça dikkat çekici. Al-Hilal ile lig ve kupa zaferi yaşayan yıldız oyuncu, kıtanın en büyük kupası olan AFC Şampiyonlar Ligi'ni de kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da unutulmayan forvetler arasında

  • Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Swansea'den Galatasaray'a tranfer olmuş ve sarı kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti. Gomis ayrıca Galatasaray ile Süper Lig kupasını da kaldırmıştı.

2018'de Galatasaray'dan Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan kariyeri göz kamaştırıyor .
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