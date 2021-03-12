Galatasaray'dan Arabistan'a giden Bafetimbi Gomis unutulmaz bir kariyere imza attı

2018'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da muhteşem bir istatistik yakaladı. 35 yaşındaki forvet oyuncusu 3 yıldır forma giydiği ülkede 109 maça çıktı. Gomis bu maçlarda 83 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun istatistikleri kadar kazandığı kupalar da oldukça dikkat çekici. Al-Hilal ile lig ve kupa zaferi yaşayan yıldız oyuncu, kıtanın en büyük kupası olan AFC Şampiyonlar Ligi'ni de kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da unutulmayan forvetler arasında

Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Swansea'den Galatasaray'a tranfer olmuş ve sarı kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti. Gomis ayrıca Galatasaray ile Süper Lig kupasını da kaldırmıştı.

Al Wehda'yı 4-2 yendikleri maçta hat-trick yapan Bafetimbi Gomis'e maç topunu bizzat mücadelenin hakemi verdi pic.twitter.com/jGRpj6v3D4 REKLAM March 11, 2021