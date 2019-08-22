Galatasaray'dan Diagne için Maicon formülü

Galatasaray'da Mbaye Diagne belirsizliği çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. İlk planlamada yeni sezon kadrosunda olmayan yıldız isim, beklenen teklifler gelmeyince 11 oyuncusu olarak değerlendirilmeye devam etti.

Gelinen noktada başarılı bir performans ortaya koyamayan oyuncu için Maicon'un Suudi Arabistan'a transferinde izlenen yolun tercih edilmesine karar verildi.

İki Arap kulübünün Diagne'nin transferi için istekli olduğu ancak bonservis ödemek istemedikleri aktarılırken satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini sarı kırmızılılara sunduğu aktarıldı. Galatasaray yönetiminin, oyuncunun bu kulüplerle anlaşması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul edeceği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'u Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Nassr'a göndermişti. Sarı kırmızılılar Maicon'un 1.5 yıllık kiralanması için 1.7 milyon euro gelir elde etmişti.

Yönetimin Diagne'nin kiralanması için de 2.5 milyon euro dolayında bir gelir elde etmeyi düşündüğü ve bu rakamı FFP'deki açığa karşılık kullanmayı hedeflediği aktarıldı.