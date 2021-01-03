Galatasaray'dan Falcao açıklaması: MR'ı çekilecek

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao uzun bir aradan sonra Trabzonspor derbisinde sahalara dönmüş ve son 5 dakika forma şansı bulmuştu. Süper Lig'in 16. haftasında sarı-kırmızılı takımın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, sadece yarım saat dayanabildi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao, oyundan çıktı.

MR'ı çekilecek

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada yıldız oyuncunun MR'ının çekileceği ve durumunun ondan sonra netlik kazanacağı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."