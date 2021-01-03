SÜPER LİG

Galatasaray'dan Falcao açıklaması: MR'ı çekilecek

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde uzun bir aradan sonra sahalara geri dönen ve bir pozisyon esnasında yeniden sakatlanan Radamel Falcao hakkında, sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao, Antalyaspor maçında yarım saat forma giyebildi.

Falcao, Antalyaspor maçında yarım saat forma giyebildi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao uzun bir aradan sonra Trabzonspor derbisinde sahalara dönmüş ve son 5 dakika forma şansı bulmuştu. Süper Lig'in 16. haftasında sarı-kırmızılı takımın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, sadece yarım saat dayanabildi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao, oyundan çıktı.

MR'ı çekilecek

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada yıldız oyuncunun MR'ının çekileceği ve durumunun ondan sonra netlik kazanacağı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."

Radamel Falcao yarım saat dayanabildi
Radamel Falcao yarım saat dayanabildi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao uzun bir aradan sonra Trabzonspor derbisinde sahalara dönmüş ve son 5 dakika forma şansı bulmuştu.45. dakikada oyuna girdi, 75. dakikada oyundan çıktıBugün oynanan ve sarı-kırmızılı takımın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, sadece yarım saat dayanabildi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao, oyundan çıktı. Yıldız golcünün yerine Sekidika karşılaşmaya dahil oldu.Radamel Falcao, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Golcü oyuncu bu sezon 7 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.Galatasaray'a Antalya çelmesi

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