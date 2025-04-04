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Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamasına yanıt

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamasına yanıt

15:404/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları derbi mücadelesinde yaşananlarla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe'ye sert bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbide yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.


Sarı-kırmızılı kulüp şu açıklamayı yaptı:


"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."




#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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