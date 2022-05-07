Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Müzemize bekleriz"

Fenerbahçe Kulübü'nün yüksek divan kurulu toplantısında, sarı-lacivertlilerin 1907'deki kuruluşundan bu tarihe kadar aldığı ve Süper Lig'in başlangıç tarihi olan 1959'dan önceki 9 kupanın da dahil olduğu 28 lig şampiyonluğu kupası sergilendi. Başkan Ali Koç da, "2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız" açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp televizyonundan, "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" ifadeleriyle bir yayın gerçekleştirildi.

Galatasaray Müzesi'nden yapılan yayında spiker, "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur. En baştan başladık, hala bitiremedik" ifadelerini kullandı.

REKLAM

📺 GS TV, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk açıklamasından sonra müzesinden canlı yayın yaptı.



GS TV Spikeri Alican Baykın: "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. En baştan başladık, hala bitiremedik." pic.twitter.com/cfEgcAGVzv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 7, 2022

SPOR Fenerbahçe'de ortalık karıştı: "Şerefsiz kaça kaça gitti"

SPOR Ali Koç'un Trabzonspor çelişkisi: 11 Mart'taki sözlerini unuttu



