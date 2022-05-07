Spor Galatasaraydan Fenerbahçeye gönderme "Müzemize bekleriz"
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Müzemize bekleriz"

GSTV'de Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuna gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün müzesinden yapılan yayında, "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Fenerbahçeye gönderme: Müzemize bekleriz
Galatasaray'ın kazandığı kupalar hakkında bilgiler verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün yüksek divan kurulu toplantısında, sarı-lacivertlilerin 1907'deki kuruluşundan bu tarihe kadar aldığı ve Süper Lig'in başlangıç tarihi olan 1959'dan önceki 9 kupanın da dahil olduğu 28 lig şampiyonluğu kupası sergilendi. Başkan Ali Koç da, "2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız" açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp televizyonundan, "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" ifadeleriyle bir yayın gerçekleştirildi.

Galatasaray Müzesi'nden yapılan yayında spiker, "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur. En baştan başladık, hala bitiremedik" ifadelerini kullandı.

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