SÜPER LİG

Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Sarı kırmızılılarda sol beke yapılacak transfer sebebiyle Rumen futbolcu Latovlevici'nin Sivasspor'a imza atması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan ilk isim belli oldu.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan ilk isim belli oldu.

Sezon başında Karabükspor'dan transfer edilen Latovlevici ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Sarı kırmızılı kulüp, sol beke yapacağı takviye sebebiyle Rumen futbolcuyu gözden çıkardı.

Sivasspor'la görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği öğrenilen Latovlevici'nin Galatasaray taraftarının tepkisini çekmesi sebebiyle bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Başkan Mecnun Otyakmaz’ın Galatasaray ile Latovlevici için görüştüğünü belirtti. Aybaba şöyle konuştu;

  • ”Görüşmelerimiz devam ediyor, herhalde başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz. O da listemizdeki oyunculardan bir tanesi”

Kendini Fatih Terim'e kanıtlamak için sakatlığını riske attı
Kendini Fatih Terim'e kanıtlamak için sakatlığını riske attı

13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan sonrasında da ameliyat olan Iasmin Latovlevici, Türkiye Kupası'nda oynanan Bucaspor mücadelesine ilk 11 başladı. Rumen oyuncunun henüz yüzde yüz hazır olmadığı ancak Fatih Terim'e kendisini gösterebilmek amacıyla karşılaşmada forma giymek istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim olayı doğrulayan sözler söyledi. İşte Terim'in maç sonunda yaptığı Latovlevici açıklaması;Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil.Fatih Terim Asamoah transferini doğruladı

Latovlevici'nin maliyeti açıklandı
Latovlevici'nin maliyeti açıklandı

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Latovlevici transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550 bin Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750 bin Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4 bin Euro prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında ek prim ödenecektir. Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır."

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