Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici

Sezon başında Karabükspor'dan transfer edilen Latovlevici ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Sarı kırmızılı kulüp, sol beke yapacağı takviye sebebiyle Rumen futbolcuyu gözden çıkardı.

Sivasspor'la görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği öğrenilen Latovlevici'nin Galatasaray taraftarının tepkisini çekmesi sebebiyle bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Başkan Mecnun Otyakmaz’ın Galatasaray ile Latovlevici için görüştüğünü belirtti. Aybaba şöyle konuştu;

”Görüşmelerimiz devam ediyor, herhalde başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz. O da listemizdeki oyunculardan bir tanesi”

Kendini Fatih Terim'e kanıtlamak için sakatlığını riske attı 13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan sonrasında da ameliyat olan Iasmin Latovlevici, Türkiye Kupası'nda oynanan Bucaspor mücadelesine ilk 11 başladı. Rumen oyuncunun henüz yüzde yüz hazır olmadığı ancak Fatih Terim'e kendisini gösterebilmek amacıyla karşılaşmada forma giymek istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim olayı doğrulayan sözler söyledi. İşte Terim'in maç sonunda yaptığı Latovlevici açıklaması;Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil.Fatih Terim Asamoah transferini doğruladı