Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici

Sezon başında Karabükspor'dan transfer edilen Latovlevici ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Sarı kırmızılı kulüp, sol beke yapacağı takviye sebebiyle Rumen futbolcuyu gözden çıkardı.
Sivasspor'la görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği öğrenilen Latovlevici'nin Galatasaray taraftarının tepkisini çekmesi sebebiyle bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.
Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Başkan Mecnun Otyakmaz’ın Galatasaray ile Latovlevici için görüştüğünü belirtti. Aybaba şöyle konuştu;
- ”Görüşmelerimiz devam ediyor, herhalde başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz. O da listemizdeki oyunculardan bir tanesi”
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