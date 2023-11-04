|
Spor

Galatasaray'dan Muslera açıklaması: Kırık yok

Dirseğinde çıkık meydana gelen Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'da herhangi bir kırığa rastlanmadığı açıklandı.

13:34 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:38 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muslera yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edememişti.

Muslera yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edememişti.

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol dirsek ekleminde çıkık oluşan kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.


Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, maçta aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan tecrübeli kalecinin tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:


"Yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."







#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şanlıurfa’da koyun yüklü tır devrildi: 80 koyun telef oldu