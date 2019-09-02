Galatasaray'dan Radamel Falcao için etkileyici transfer videosu

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini açıklamadan önce alev emojisi paylaştı.

Tecrübeli futbolcu ise sosyal medya hesabından bu paylaşıma 'Admin Falcao sandım' şeklinde cevap verdi.

Öte yandan sarı kırmızılı kulüp Falcao'nun transferini özel bir video ile duyurdu. Kolombiyalı yıldızın transferinin açıklandığı tweetin paylaşılmasının ardından büyük bir etkileşim aldı.