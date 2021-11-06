Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru: Kural hatası yapıldı

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğunu ve hükmen galibiyet için başvuru yapıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebiyle UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" ifadelerini kullanıldı.
- Ne olmuştu?
- Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha gösterdi ancak kırmızı kartını çıkarmadı.
Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası hakkında pic.twitter.com/olOW2eXv2c
Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası hakkında pic.twitter.com/olOW2eXv2c— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2021