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Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru: Kural hatası yapıldı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle hükmen galibiyet veya maçın tekrar oynanması için UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan UEFAya başvuru: Kural hatası yapıldı
Galatasaray-Moskova maçından bir kare.

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğunu ve hükmen galibiyet için başvuru yapıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebiyle UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" ifadelerini kullanıldı.

  • Ne olmuştu?
  • Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha gösterdi ancak kırmızı kartını çıkarmadı.

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