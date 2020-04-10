Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar: Tüm takım Türk olacak

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

GALATASARAY Voleybol olarak seneye sadece TÜRK çocuklarımızla, Aslan ruhu ile oynayacağız. He şimdi bunu not edip seneye karşıma çıkaracaklara , sözleşmesi devam eden bir yabancımız var, onla da konuşucam #EvdeKal biticek bu salgın — Okan Böke (@okanboke) April 9, 2020

Evinde tedavi gören Fatih Terim'in son testi negatif 23 Mart tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim, bir hafta hastanede gözetim altında tutulmuştu.Daha sonra taburcu olan 66 yaşındaki teknik adamın, tedavisine evinde devam edilmişti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, pazartesi günü kontrol amaçlı bir test daha yapıldı. Terim'in covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.Fatih Terim’in taburcu olduktan sonraki 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldiGaleri: Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor

Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak’ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.Abdurrahim Albayrak: "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyenlere teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar" pic.twitter.com/AYj5UgwJg8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 31, 2020