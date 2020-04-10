Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar: Tüm takım Türk olacak
Galatasaray Spor Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kurma kararı aldığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız" açıklamasında bulundu.
Haber MerkeziAA
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.
GALATASARAY Voleybol olarak seneye sadece TÜRK çocuklarımızla, Aslan ruhu ile oynayacağız. He şimdi bunu not edip seneye karşıma çıkaracaklara , sözleşmesi devam eden bir yabancımız var, onla da konuşucam #EvdeKal biticek bu salgın
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