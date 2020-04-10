VOLEYBOL

Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar: Tüm takım Türk olacak

Galatasaray Spor Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kurma kararı aldığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

Evinde tedavi gören Fatih Terim'in son testi negatif
Evinde tedavi gören Fatih Terim'in son testi negatif

23 Mart tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim, bir hafta hastanede gözetim altında tutulmuştu.Daha sonra taburcu olan 66 yaşındaki teknik adamın, tedavisine evinde devam edilmişti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, pazartesi günü kontrol amaçlı bir test daha yapıldı. Terim'in covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.Fatih Terim’in taburcu olduktan sonraki 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldiGaleri: Dünya basını Fatih Terim'i konuşuyor

Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak’ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.Abdurrahim Albayrak: &quot;14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyenlere teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar&quot; pic.twitter.com/AYj5UgwJg8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 31, 2020

Muslera'dan anlamlı bağış
Muslera'dan anlamlı bağış

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilediği bu dönemde Galatasaray’ın başarılı kalecisi Muslera ve eşi Patricia’dan anlamlı bir bağış geldi. 33 yaşındaki oyuncu ile eşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ekipman yardımında bulundu.Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'den 'Vefa' kampanyası için dev yardımGaleri: 'Bizim Çocuklar' koronavirüse karşı seferber oldu

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