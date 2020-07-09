Galatasaray Kulübü, federasyonun açıkladığı yeni yabancı kuralına tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulüp açıklanan yeni kuralın hiçbir anlamının olmadığını ve Türk futboluna bir şey kazandırmayacağını belirtti.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın detayları;

"Yeni yabancı sınırı Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Yeni yabancı sınırı kararının düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması pic.twitter.com/2DPkQi39NE — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 9, 2020





Süper Lig'de uygulanacak yeni yabancı kuralının detayları neler?

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir.

2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.