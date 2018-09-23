SÜPER LİG

Galatasaray'dan Yunus ve Ozan yalanlaması

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi IHA
Yunus ve Ozan'ın performansları gelecek adına sarı-kırmızılı camiaya umut aşılıyor.

Yunus ve Ozan'ın performansları gelecek adına sarı-kırmızılı camiaya umut aşılıyor.

Galatasaray, genç futbolcuları Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında, futbolcularımızdan Yunus Akgün ve Ozan Kabak’ın sözleşmelerinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi olduğuna dair haberler yayınlanmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve yalandır" ifadeleri kullanıldı.

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