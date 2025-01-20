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Galatasaray'ın Avrupa'daki 325. randevusu Dinamo Kiev'le

Galatasaray'ın Avrupa'daki 325. randevusu Dinamo Kiev'le

11:3020/01/2025, Pazartesi
AA
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 324 müsabakada 116 galibiyet, 121 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.



Kupa 2'de 100 maçı geçti


Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.


Avrupa Ligi'nde son 20 maçın 18'inde kaybetmedi


Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.



#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Dinamo Kiev

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