Galatasaray’ın Avrupa’daki kötü gidişi sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 6-0 mağlup olarak Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansını kaybetti. Bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galibiyet hasreti 11 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı. (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).

Real Madrid-Galatasaray: 6-0 UEFA ŞAmpiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid sahasında Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Galatasaray bu skorla Devler Ligi'ne de veda etmiş oldu.Karşılaşmada Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 4. ve 7. ve 90+3'te de dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos, 45. ve 80. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Real Madrid bu sonuçla 7 puana yükselirken Galatasaray ise bir puanda kaldı. 4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı.7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0 15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi.42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi.45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.80. Dakikada Real Madrid, Karim Benzema'nın attığı golle skoru 5-0'a getirdi. 90+3. dakiakda Rodrygo yaptığı hat-trick ile maçın skorunu tayin etti. 6-0Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/cOkn6I0J8V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Kasım 2019



31 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 31 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan 20 kez sahadan mağlup ayrılırken, 9 kez de rakipleri ile berabere kaldı.

Bu sezon Avrupa’da golü yok

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tek gol atamayan takım Galatasaray. Cimbom 32 takım içerisinde geride kalan 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan tek ekip oldu. Aslan bu sezon Avrupa’da gol atamazken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı öncesinde sadece 2 gol yemişti.

Fatih Terim: "Yazık... Utandık." pic.twitter.com/TyeJ8VteOH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 283 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 424 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova’yı mağlup ederek Avrupa’daki 99. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beri 100. galibiyetini arıyor.

Farklı yenilgileri

Real Madrid’e deplasmanda 6-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa’daki farklı yenilgilerinden birini daha yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu’nda Alman ekibi Bayern Münih’e deplasmanda 6-0 kaybedip tarihinin en farklı mağlubiyetini almıştı. 2013-2014 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Madrid, Galatasaray’ı Türk Telekom Stadyumu’nda 6-1 mağlup etmişti.