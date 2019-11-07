Galatasaray’ın Avrupa’daki kötü gidişi sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 6-0 mağlup olarak Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansını kaybetti. Bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 1 puanla son sırada bulunuyor.
Galibiyet hasreti 11 maç
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı. (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).
31 maçta 2 galibiyet
Galatasaray, son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 31 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan 20 kez sahadan mağlup ayrılırken, 9 kez de rakipleri ile berabere kaldı.
Bu sezon Avrupa’da golü yok
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tek gol atamayan takım Galatasaray. Cimbom 32 takım içerisinde geride kalan 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan tek ekip oldu. Aslan bu sezon Avrupa’da gol atamazken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı öncesinde sadece 2 gol yemişti.
Fatih Terim: "Yazık... Utandık." pic.twitter.com/TyeJ8VteOH
Fatih Terim: "Yazık... Utandık." pic.twitter.com/TyeJ8VteOH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019
100. galibiyet gelemedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 283 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 424 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova’yı mağlup ederek Avrupa’daki 99. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beri 100. galibiyetini arıyor.
- Farklı yenilgileri
- Real Madrid’e deplasmanda 6-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa’daki farklı yenilgilerinden birini daha yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu’nda Alman ekibi Bayern Münih’e deplasmanda 6-0 kaybedip tarihinin en farklı mağlubiyetini almıştı. 2013-2014 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Madrid, Galatasaray’ı Türk Telekom Stadyumu’nda 6-1 mağlup etmişti.
Fatih Terim: "Kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok." pic.twitter.com/xauMO3fYS8
Fatih Terim: "Kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok." pic.twitter.com/xauMO3fYS8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019
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