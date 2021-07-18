Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında PSV ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar bu turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi için ön eleme turuna katılacak.
Peki Galatasaray, PSV'yi geçmesi ya da geçememesi halinde kimlerle karşılaşabilir?
İşte sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi elemelerinde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipleri;
- Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, (Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi)
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipler;
- Jablonec, St Johnstone, Anorthosis
Öte yandan Galatasaray'ın Olympiakos'a karşı oynamayı planladığı ancak iptal olan hazırlık maçı öncesinde yaşanan kriz nedeniyle sarı kırmızılıların Avrupa'da eşleşebileceği rakipler merak ediliyor. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederse ön eleme turunda Rum ekibi Anorthosis ile karşı karşıya gelebilir.