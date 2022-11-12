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Galatasaray Başakşehir'e 4 yıl sonra cevap verdi

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Paylaşımların arkasında ise 4 yıl önce Başakşehir'in paylaşımının olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Başakşehir galibiyeti paylaşımının perde arkası: 4 yıl sonra cevap verdiler
Başakşehir 0-7 Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya adreslerinden, "Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadesiyle skor tabelasını içeren bir paylaşım yaptı. Kısa süre içerisinde gündem olan bu paylaşımın arkasında ise, 4 yıl önceki Başakşehir paylaşımının yer aldığı öğrenildi.

Başakşehir, 4 yıl önce yaptığı paylaşımda, 4-0'lık ve 5-1'lik galibiyetleri gösteren skor tabelasını paylaşarak, "Her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz." cümlesini kullanmıştı.

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