Galatasaray Başakşehir'e 4 yıl sonra cevap verdi

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya adreslerinden, "Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadesiyle skor tabelasını içeren bir paylaşım yaptı. Kısa süre içerisinde gündem olan bu paylaşımın arkasında ise, 4 yıl önceki Başakşehir paylaşımının yer aldığı öğrenildi.

🔍 M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. #İBFKvGS



Biz daha iyisini yapana kadar 𝐞𝐧 𝐢𝐲𝐢𝐬𝐢 bu... 😉👇 pic.twitter.com/HgWnd64K7v REKLAM November 12, 2022

Başakşehir, 4 yıl önce yaptığı paylaşımda, 4-0'lık ve 5-1'lik galibiyetleri gösteren skor tabelasını paylaşarak, "Her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz." cümlesini kullanmıştı.