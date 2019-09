​Galatasaray'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu.

Finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile karşılaşacak.

Club Brugge - Galatasaray karşılaşmasına dair tüm bilgiler Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı başlıyor.Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, 17 Eylül Salı ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.Grupta ilk iki sıra tur atlayacakUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:17 Eylül Salı19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)18 Eylül Çarşamba:19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019 Maç tarihleriŞampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:Grup 1. maçları: 17-18 EylülGrup 2. maçları: 1-2 EkimGrup 3. maçları: 22-23 EkimGrup 4. maçları: 5-6 KasımGrup 5. maçları: 26-27 KasımGrup 6. maçları: 10-11 AralıkSon 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020Final maçı: 30 Mayıs 2020

Galatasaray’ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.