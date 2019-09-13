Galatasaray'ın 'dev' gururu

Almanya’nın Kicker dergisi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı 30 takımını açıkladı. Listede ülkemizden sadece Galatasaray yer aldı. Tüm zamanların en iyi takımlarının açıklandığı listede sarı-kırmızılı takım 25. sırada yer aldı.

15 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde eden Galatasaray’ın 2 kez çeyrek final oynadığı hatırlatılırken 15 kez katılım gösterdiği ligde 110 maç oynadığı ve 111 puan topladığına dikkat çekildi.

Real Madrid zirvede

Listede Real Madrid ilk sırada bulunurken, Barcelona da ikinci sırada yer aldı. İki İspanyol ekibi 23 kez Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterirken, bu takımları Portekiz temsilcisi Porto 23 kezle takip ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid 7 kez final oynarken bunların hepsini kazanma başarısı gösterdi. İtalyan ekiplerinden Juventus ise 6 kez finale çıkma başarısı göstermesine karşın sadece bir kez mutlu sona ulaştı.

Real Madrid ve Barcelona’dan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’ne en fazla katılım gösteren Bayern Münih ile Manchester United 2’şer kez şampiyonluğa ulaştı.

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı kulüpleri listesi;



