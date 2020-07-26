SÜPER LİG

Galatasaray'ın efsanelerinden Selçuk İnan'a veda mesajı

Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan için birlikte futbol oynadığı takım arkadaşları veda mesajı yayımladı.

Haber Merkezi İHA
Selçuk İnan, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde kulüpler düzeyinde 606 resmi maça çıktı.

Selçuk İnan, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde kulüpler düzeyinde 606 resmi maça çıktı.

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini sonlandırırken, tecrübeli oyuncuya veda mesajları da sürüyor. Selçuk İnan ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fernando Muslera, Ryan Donk, Adem Büyük, Mario Lemina, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Okan Kocuk, Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Albert Riera, Bafetimbi Gomis, Umut Bulut, Olcan Adın, Alex Telles, Bruma, Fernando, Amrabat, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş, Ozan Kabak ve Didier Drogba, Selçuk İnan için konuştu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kaptan Branislav Ivanovic Zenit'in şampiyonlu...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.