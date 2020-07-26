Galatasaray'ın efsanelerinden Selçuk İnan'a veda mesajı

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini sonlandırırken, tecrübeli oyuncuya veda mesajları da sürüyor. Selçuk İnan ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fernando Muslera, Ryan Donk, Adem Büyük, Mario Lemina, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Okan Kocuk, Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Albert Riera, Bafetimbi Gomis, Umut Bulut, Olcan Adın, Alex Telles, Bruma, Fernando, Amrabat, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş, Ozan Kabak ve Didier Drogba, Selçuk İnan için konuştu.