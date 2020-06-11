SÜPER LİG

Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, yolda karşılaştığı Türk bir vatandaşla girdiği diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı ve Fenerbahçe ile ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomis, attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Gomis, attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Gomis, Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bir paylaşımda bulundu. Türk bir vatandaş ile karşılaşan Fransız golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

"Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci"

Bafetimbi Gomis o anları, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" ifadeleriyle yayınladı.

Gomis, taraftarla girdiği diyalogda ise, "Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" şeklinde konuştu.



Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
NBA efsanesi Michael Jordan 201 kg'lık balık ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.