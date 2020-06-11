Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis Fenerbahçelileri kızdırdı

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Gomis, Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bir paylaşımda bulundu. Türk bir vatandaş ile karşılaşan Fransız golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

"Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci"

Bafetimbi Gomis o anları, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" ifadeleriyle yayınladı.

Gomis, taraftarla girdiği diyalogda ise, "Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" şeklinde konuştu.