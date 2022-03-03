Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyordu: Son hali herkesi şaşkına uğrattı

2019 yılında Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan ve A takımda forma şansı bulması beklenen Gökay Güney, sezon başında Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

22 yaşındaki futbolcu 1. lig ekibinde tutunamadı ve Ocak ayında Galatasaray'a geri döndü. Bu süre içerisinde oldukça fazla kilo aldığı gözlemlenen oyuncunun son Instagram paylaşımı ise herkesi şaşırttı.

Bandırmaspor'daki görüntüsüne göre daha da kilo aldığı görülen futbolcunun kariyeri tartışma konusu oldu. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Gökay Güney ile ilgili eleştiri içerikli paylaşımlarda bulundu.

Gökay Güney'in son hali.

Gökay Güney'in Bandırmaspor'daki hali.