Spor Galatasarayın geleceği olarak görülüyordu Son hali herkesi şaşkına uğrattı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyordu: Son hali herkesi şaşkına uğrattı

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve yakın tarihte kendisiyle ilgili olumlu yorumlar yapılan Gökay Güney, son görüntüsüyle sarı kırmızılı taraftarları ve futbolseverleri şaşkın uğrattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın geleceği olarak görülüyordu: Son hali herkesi şaşkına uğrattı
Gökay Güney - 2019

2019 yılında Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan ve A takımda forma şansı bulması beklenen Gökay Güney, sezon başında Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

22 yaşındaki futbolcu 1. lig ekibinde tutunamadı ve Ocak ayında Galatasaray'a geri döndü. Bu süre içerisinde oldukça fazla kilo aldığı gözlemlenen oyuncunun son Instagram paylaşımı ise herkesi şaşırttı.

Bandırmaspor'daki görüntüsüne göre daha da kilo aldığı görülen futbolcunun kariyeri tartışma konusu oldu. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Gökay Güney ile ilgili eleştiri içerikli paylaşımlarda bulundu.

Gökay Güney'in son hali.
Gökay Güney'in son hali.

Gökay Güney'in Bandırmaspor'daki hali.
Gökay Güney'in Bandırmaspor'daki hali.

Gökay Güney'in Galatasaray'daki hali. (2019)
Gökay Güney'in Galatasaray'daki hali. (2019)
Yeni dönemin ilk rakamları

Yeni dönemin ilk rakamları

​Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
Günlerdir metro istasyonundalar

Günlerdir metro istasyonundalar

​Ukraynalılar saldırıların biteceği günü bekliyor.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

Zelenskiy'nin ardından Putin konuştu.

​AK Parti Ankara İl Danışma Toplantısı.

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor.

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.

​Bakan Nebati: Mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Enkaz şehir: Harkiv

Enkaz şehir: Harkiv

Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri.
Cesetleri soğutucu<br> vagonlarda saklıyorlar

Cesetleri soğutucu
vagonlarda saklıyorlar

​Ukrayna medyası duyurdu.
Guardiola'dan <br>Galatasaray mesajı

Guardiola'dan
Galatasaray mesajı

​Röportajda Torrent ile söyledikleri dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.