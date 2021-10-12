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Galatasaray'ın hazırlık maçında tartışma çıktı: Fatih Terim sahayı tribünden uyardı

Galatasaray, milli ara nedeniyle oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede sarı kırmızılıların yediği ilk golde Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Mücadeleyi tribünden takip eden Terim, sahaya seslenerek oyuncularından tartışmayı sonlandırmalarını istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın hazırlık maçında tartışma çıktı: Fatih Terim sahayı tribünden uyardı
Alpaslan ve Marcao İstanbulspor maçında kısa süreli bir tartışma çıkardı.

Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi. Sarı kırmızılılarda ilk yenilen gol sonrasında Alpaslan Öztürk ve Marcao arasında gerginlik yaşandı.

Mücadeleye sağ bekte başlayan Alpaslan'ın rakibini geç karşıladığı pozisyonda kalesinde golü gören Galatasaray'da Marcao tepki gösterdi.

Kısa süreli bir gerginlik yaşayan ikiliyi Fatih Terim uyardı.

Fotoğraf Fanatik'ten alınmıştır.
Fotoğraf Fanatik'ten alınmıştır.

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