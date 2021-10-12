Galatasaray'ın hazırlık maçında tartışma çıktı: Fatih Terim sahayı tribünden uyardı

Galatasaray-İstanbulspor maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi. Sarı kırmızılılarda ilk yenilen gol sonrasında Alpaslan Öztürk ve Marcao arasında gerginlik yaşandı.
Mücadeleye sağ bekte başlayan Alpaslan'ın rakibini geç karşıladığı pozisyonda kalesinde golü gören Galatasaray'da Marcao tepki gösterdi.
Kısa süreli bir gerginlik yaşayan ikiliyi Fatih Terim uyardı.
⚽ Karşılaşmanın ilk yarısında Mbaye Diagne ile bulduğumuz goller.
📺 Mücadelenin ikinci yarısını YouTube kanalımızda canlı yayınla izleyebilirsiniz 👉 https://t.co/3dQSpDLLGf pic.twitter.com/ASo658lJY2
⚽ Karşılaşmanın ilk yarısında Mbaye Diagne ile bulduğumuz goller.
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