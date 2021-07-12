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Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz isim

Galatasaray'ın Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçının kamp kadrosu açıklandı. Takımla idmanlara çıkan Omar Elabdellaoui de sarı-kırmızılı kafilede yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın kamp kadrosunda sürpriz isim
Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 13 Temmuz Salı günü Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak.

Bugün Atina'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosuna Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui de dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak" ifadelerine yer verildi.

  • Omar, yılbaşında evinde yaşadığı havai fişek kazasında gözünden yaralanmıştı.

Fatih Terim ve Omar Elabdellaoui
İHA
Fatih Terim ve Omar Elabdellaoui


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