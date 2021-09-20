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Galatasaray'ın ligde yüzü gülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’a Candeias’ın golüyle mağlup oldu. Terim’in Lazio maçı öncesi “Yenilmez olacağız” demesine rağmen sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk mağlubiyetini alırken, galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayın ligde yüzü gülmüyor
Fatih Terim

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor’a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligde 2 maçında berabera kalan sarı-karmızılı takımın bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio karşısında önemli bir galibiyet alan Galatasaray, maça durgun başladı.

Mücadelenin ilk isabetli şutu 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Kerem, ceza sahası dışından sert bir şutla rakip kaleyi yoklarken, kaleci Serkan son anda topu kornere çeldi. İlk devrede sadece iki tehlikeli pozisyon yaşanırken, ikisinde de futbolcular kendi kalelerini hedefledi. 38. dakikada Borja’nın soldan ortasında top önce Nelsson, ardından Muslera’ya çarparken, direğe vurup kornere gitti. 42’de Van Aanholt’un soldan ortasında Fuertes, yanlışlıkla kendi kalesini nişanlasa da çerçeveyi tutturamadı. İkinci yarıya 3 oyuncu değiştirerek başlayan Galatasaray, maçın kontrolünü eline aldı. Feghouli, Mustfa Muhammed ve Emre Kılınç’ı sahaya süren sarı-kırmızılı takım, oyunu Alanyaspor sahasına yıktı. Sarı-kırmızılı takım Mustafa Muhammed ile 3 kez gole yaklaşırken, Alanya’da ise Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda Muslera gol izni vermedi. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golü ise 87. dakikada Candeias kaydetti. Borja’nın soldan ortkasında kafa vuruşu Muslera’dönen Portekizli oyuncu, dönen topu tamamlayarak maçın sonucunu belirledi.

TERİM TARAFTARA TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray, bu sezon yaş ortalaması oldukça düşük bir kadro kurdu. Potansiyeli olan yerli ve yabancı futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar, orta ve uzun vadede başarı getirecek oyuncularla yola devam etme kararı alırken, teknik direktör Fatih Terim’in tercihleri tartışma konusu oldu. Ligde 3 haftadır kazanamayan Galatasaray’da, Terim’in değişiklikleri maçları kazanmaya yetmediği gibi, puan kayıplarına neden oluyor. Camia, Fatih Terim’in genç jenerasyona ayak uyduramayan tercihlerinin yanı sıra, uzun süredir kötü performans gösteren oyuncuları sürekli oyuna almasını sorguluyor. Buna rağmen Fatih Terim, taraftarlara da gönderme yaparak, Alanya maçı oynanırken futbolculara tepki gösterilmesini eleştirdi ve bu durumun oyuncuları etkilediğini söyleyerek tepki gösterdi.

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