Spor Galatasarayın maç saati değiştirilsin talebine Kasımpaşadan destek
SÜPER LİG

Galatasaray'ın 'maç saati değiştirilsin' talebine Kasımpaşa'dan destek

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçın başlama saatinin, beklenen kar yağışı nedeniyle erkene alınması konusunda sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi olumlu karşıladıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçın saatinin değiştirilmesi için görüşmeler yapılıyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçın saatinin değiştirilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Galatasaray'ın 'maç saati değiştirilsin' talebine Kasımpaşa'dan destek geldi. Lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç, konuyla ilgili Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum."

Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu
SPOR
Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu


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