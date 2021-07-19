Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşı karşıya gelecek takımlar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli oluyor.
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi, TSİ 14.00'te başlayacak.
- Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.