Galatasaray'ın Rizespor karnesi: 31-7

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.





Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 45 lig maçından 31'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.





Sarı-kırmızılı ekibin 111 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.





İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan son maçı Galatasaray 5-0 kazandı.





Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karnesi:



🏟 Maç: 45 (Lig)

✅ Galibiyet: 31

🤝 Beraberlik: 7

❌ Mağlubiyet: 7



⚽ Attığı gol: 111

🥅 Yediği gol: 46 pic.twitter.com/mznNA0YPLB — SPOR (@yenisafakspor) February 16, 2025





Rize'deki maçlar





Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 23. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.





Taraflar arasında Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.





Rize'de Galatasaray'ın 47 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.









Son 5 maçı Galatasaray kazandı





İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 5 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.





Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 19 gol atan "Cimcom" kalesinde 6 gol gördü.













Farklı skorlar





Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda ve bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.





Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.





Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 45 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.





Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 45 maçın 42'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.







