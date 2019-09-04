Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
SÜPER LİG

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne ismi yazılacak futbolcular belli oldu. Sarı kırmızılılarda sürpriz isimler liste dışında kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

Futbol yazarı Emrah Kayalıoğlu'nun verdiği bilgiye göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesi 22 hakka rağmen kulüpte yetişmiş oyuncu olmadığından 20 kişiye düşürüldü. Yeni transferlerden Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı bu sebeple kadroda yer almadı.

  • Galatasaray'da son gün yapılan transferlerden Falcao, Lemina ve Andone'nin ismi ise Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi.

Sarı kırmızılılar Devler Ligi'ndeki ilk maçını Club Brugge ile deplasmanda oynayacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.