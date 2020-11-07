Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosunda kimler var?
Galatasaray'ın kadrosu belli oldu: Falcao listede yok
Sarı-kırmızı takımın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Radamel Falcao kadroda yer almazken, tedavileri tamamlanan Marcao ve Marcelo Saracchi ise kafileye dahil edildi.
Haber MerkeziİHA
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Sivasspor maçı kamp kadrosunda sakatlığını bulunan Radamel Falcao yer almazken, Marcelo Saracchi ile Marcao ise kafilede yer aldı.
Galatasaray’ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."
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