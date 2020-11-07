SÜPER LİG

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosunda kimler var?

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu: Falcao listede yok

Sarı-kırmızı takımın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Radamel Falcao kadroda yer almazken, tedavileri tamamlanan Marcao ve Marcelo Saracchi ise kafileye dahil edildi.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray müsabaka öncesi Sivas'ta kampa girecek.

Galatasaray müsabaka öncesi Sivas'ta kampa girecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Sivasspor maçı kamp kadrosunda sakatlığını bulunan Radamel Falcao yer almazken, Marcelo Saracchi ile Marcao ise kafilede yer aldı.

Galatasaray’ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • "Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

Galatasaray'da Falcao Sivas deplasmanında forma giyemeyecek
Galatasaray'da Falcao Sivas deplasmanında forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda adale zorlanması tespit edilen Falcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray'da Falcao şoku: İdmanı yarıda bıraktıGalatasaray'dan Falcao açıklamasıGalatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyorYılmaz Vural'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: Beni istediler

Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyor
Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyor

Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’ı ilk hedeflerinden birisi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi’nin bonservisini almak. Teknik heyet, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi. Pazarlıklar başladıBaşkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Saracchi’nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için istenen rakamı yüksek bulurken, milli maçların için liglere verilecek arada bir kez daha pazarlık masasına oturacak. Başarılı sol bekin Galatasaray’da oynamaktan memnun olduğu ve İstanbul’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.Galatasaray'da Falcao şoku: İdmanı yarıda bıraktı

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