Galatasaray'ın kadrosu belli oldu: Falcao listede yok

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Sivasspor maçı kamp kadrosunda sakatlığını bulunan Radamel Falcao yer almazken, Marcelo Saracchi ile Marcao ise kafilede yer aldı.

Galatasaray’ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

📢 DG Sivasspor maçı kamp kadrosu 👇 #DGSvGS pic.twitter.com/iPv4gW0lxD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 7, 2020

Galatasaray'da Falcao Sivas deplasmanında forma giyemeyecek Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda adale zorlanması tespit edilen Falcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray'da Falcao şoku: İdmanı yarıda bıraktıGalatasaray'dan Falcao açıklamasıGalatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyorYılmaz Vural'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: Beni istediler