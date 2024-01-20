Galatasaray'ın Trabzonspor maç kafilesi açıklandı: Mauro Icardi sürprizi

Galatasaray’da ara transferi döneminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına ve orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aslan takımda kalacak ve gidecek oyuncuların da çalışmasını sürdürüyor. Aslanın bu sezon performansıyla göz dolduran Uruguaylı yıldızı dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve sözleriyle ayrılık sinyalleri verdi.