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Spor

Galatasaray'ın Trabzonspor maç kafilesi açıklandı: Mauro Icardi sürprizi

Galatasaray, yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli golcü Mauro Icardi, kafilede yer aldı.

16:16 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:16 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Galatasaray, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Icardi Trabzon'a götürüldü

Sarı-kırmızılı kafilede sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, maç kadrosunda yer aldı.


Geçtiğimiz haftalarda göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliviera, Angelino, Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech ise Trabzon'a götürülmedi.


Galatasaray'ın kamp kadrosu:


Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.





#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig
#Mauro Icardi
18 saat önce
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