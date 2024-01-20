Galatasaray'ın Trabzonspor maç kafilesi açıklandı: Mauro Icardi sürprizi

Galatasaray, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Icardi Trabzon'a götürüldü
Sarı-kırmızılı kafilede sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, maç kadrosunda yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliviera, Angelino, Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech ise Trabzon'a götürülmedi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.