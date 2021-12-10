Galatasaray'ın UEFA'dan aldığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, önemli bir geliri kasasına koydu. Bir üst tura yükselen sarı-kırmızılı takım, gelen gelirle birlikte rahat bir nefes aldı.

Grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı

Avrupa Ligi'ne ayakbastı parası olarak 3.63 milyon euro alan Galatasaray, katsayı primi olarak da 3 milyon euro kazandı. Sarı kırmızılı takım ayrıca 3 galibiyet ve 3 beraberlik sonuçları karşılığında da 2.53 milyon euroyu kasasına koydu. Lider olarak bir üst tura yükselen Galatasaray ayrıca 2 milyon 300 bin euroluk ekstra gelir elde etti. Ayrıca grup havuzundan da 493 bin euro kazandı.

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Toplamda sarı-kırmızılı takım 12 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koydu. Galatasaray eğer son 16 turunda rakibini elerse, çeyrek finalde 1 milyon 500, yarı finalde 2.4 milyon, finalde 4.5 milyon, şampiyon olursa da 8.5 milyon euro daha kazanabilecek.

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