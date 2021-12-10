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Galatasaray'ın UEFA'dan aldığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılı takımın bu süreçte UEFA'dan kazandığı para da belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın UEFAdan aldığı para belli oldu
Galatasaray grubunu lider olarak tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, önemli bir geliri kasasına koydu. Bir üst tura yükselen sarı-kırmızılı takım, gelen gelirle birlikte rahat bir nefes aldı.

Grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı

Avrupa Ligi'ne ayakbastı parası olarak 3.63 milyon euro alan Galatasaray, katsayı primi olarak da 3 milyon euro kazandı. Sarı kırmızılı takım ayrıca 3 galibiyet ve 3 beraberlik sonuçları karşılığında da 2.53 milyon euroyu kasasına koydu. Lider olarak bir üst tura yükselen Galatasaray ayrıca 2 milyon 300 bin euroluk ekstra gelir elde etti. Ayrıca grup havuzundan da 493 bin euro kazandı.

  • Toplamda sarı-kırmızılı takım 12 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koydu. Galatasaray eğer son 16 turunda rakibini elerse, çeyrek finalde 1 milyon 500, yarı finalde 2.4 milyon, finalde 4.5 milyon, şampiyon olursa da 8.5 milyon euro daha kazanabilecek.

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