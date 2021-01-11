ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda hangi futbolcular var?

Galatasaray'ın kupa kadrosu açıklandı: Oğulcan da kafilede

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan kafilerde yer aldı.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya'ya gitmesi planlanan Radamel Falcao, tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui ile Arda Turan ve Ryan Donk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroya dahil edildi. Sarı-kırmızılı kulüp söz konusu cezayla ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz yapacağını açıklamıştı.


UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza
UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza

UÇK’nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü’nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacağı belirtildi. Ne olmuştu?Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan’ın 1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Geçen sezonun son maçlarında Rize’de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'ın Malatya kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

  • Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor çeyrek final için sahaya çıkıyor
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor çeyrek final için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yeni Malatya Stadı'nda 12 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı galip tamamlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.İki takımın kupa yoluGalatasaray, 5. Tur’da Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur’da Artvin Hopaspor’u 2-0, 4. Tur’da Etimesgut Belediyespor’u 2-0 ve 5. Tur’da da Hekimoğlu Trabzon’u 5-0 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.Kupada 3. randevuYeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul’da 0-0 sona ererken, Malatya’da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

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