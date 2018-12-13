Galatasaray'ın yeni sezon iç saha formaları basına sızdı

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği iç saha forması ortaya çıktı. Önceki günlerde deplasman forması ile ilgili görseller sosyal medyada paylaşılmıştı ancak parçalı forma merak konusu olmuştu. Bu forma ile ilgili de ilk görseller yayınlandı.
Galatasaray'ın yeni sezon parçalı formasında yaka ve kollara siyah şerit çekildiği görüldü. Ayrıca parçalı formada boyuna gölge şeritler çekildi.
İşte Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği parçalı forma;
Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması sosyal medyada ortaya çıktı. pic.twitter.com/103gu8wm2v
Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması sosyal medyada ortaya çıktı. pic.twitter.com/103gu8wm2v— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Aralık 2018
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