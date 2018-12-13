SÜPER LİG

Galatasaray'ın yeni sezon iç saha formaları basına sızdı

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği deplasman forması önceki günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı. Sarı kırmızılıların iç sahada giyeceği parçalı forma ise merak konusu olmuştu. O forma ile ilgili ilk görseller basına sızdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giydiği alternatif forma sezon başında eleştirilere neden olmuştu.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giydiği alternatif forma sezon başında eleştirilere neden olmuştu.

Fotoğraf: OSMAN ORSAL / Reuters

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği iç saha forması ortaya çıktı. Önceki günlerde deplasman forması ile ilgili görseller sosyal medyada paylaşılmıştı ancak parçalı forma merak konusu olmuştu. Bu forma ile ilgili de ilk görseller yayınlandı.

Galatasaray'ın yeni sezon parçalı formasında yaka ve kollara siyah şerit çekildiği görüldü. Ayrıca parçalı formada boyuna gölge şeritler çekildi.

İşte Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği parçalı forma;

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