Spor Galatasarayda Fatih Terim yerine Domenec Torrent geliyor
TRANSFER

Galatasaray'da Fatih Terim yerine Domenec Torrent geliyor

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından merak konusu yeni teknik direktörün kim olacağı. Ligde kötü gidişata dur diyemeyen ve Türkiye Kupası'nda da elenen sarı-kırmızılı takımda Terim'le yollar ayrıldı. Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol hoca Domenec Torrent Galatasaray'ın yeni hocası oldu. Peki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımı çalıştırdı ve nerelerde görev yaptı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demenec Torrent hangi takımı çalıştırdı ve nerelerde görev yaptı?
Domenec Torrent

Süper Lig'de kötü gidişata bir türlü son veremeyen ve son olarak sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Ligde zor günler yaşayan ve Türkiye Kupasından da elenen sarı-kırmızılılar taraftarın eleştirisinin odağı haline geldi.

Galatasaraylı taraftarların merak ettiği konu ise kötü performans ve üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Başkan Burak Elmas ile bir araya gelerek görevden ayrılan Fatih Terim 'in yerine takımın başına kimin getirileceği.

Galatasaray'da Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim ise Pep Guardiola'nın eski yardımcısı İspanyol Domenec Torrent.

Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 14 Tem 1962 İspanya'da dünyaya gelen Domenec Torrent antrenörlük kariyerine 1994 yılında ülkesinin CF Palafrugell takımında başladı. Sırasıyla CF Palafrugell, Palamos CF, Girona FC takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Daha sonra Barcelona B, Barcelona Bayern Münih, Manchester City takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. 2018 yılına gelindiğinde MLS takımlarından New York City'nin teknik direktörlük görevini üstlendi. Son olarak Brezilya Ligi takımı Flamengo'da çalıştı.

Terim'in yerine düşünülen isimler belli oldu: İşte en güçlü aday
SPOR
Terim'in yerine düşünülen isimler belli oldu: İşte en güçlü aday

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi
SPOR
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi
Aşı olmayana ruhsat yok

Aşı olmayana ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.
Hikayesi şaşırtıyor

Hikayesi şaşırtıyor

67 yıldır kırmızı giyiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özkoça dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava

​Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle 250 bin TL istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum...

​Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama.

​Şehrin altını üstüne getirdiler.

​Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.

​Google'da aratınca ilk sırada çıkıyordu.

​Büyük heyecan yaşatmıştı: Gerçek çok başka çıktı.

Türkiye'de bir ilk olacak: Bilim dünyası için büyük adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.