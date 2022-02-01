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Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı Bafetimbi Gomis, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i İstanbul'a getirdi. 36 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Antalya'daki kampa katılması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbula geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi.

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağladı.

Sarı kırmızılılar tecrübeli futbolcuyu bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. 36 yaşındaki forvetin sağlık kontrollerinden geçeceği sonrasında ise Antalya'daki kampa geçeceği belirtildi.

  • Öte yandan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'da kaç numaralı formayı giyeceği merak konusu oldu. Fransız futbolcuya 9 ve 10 numaralı formanın teklif edildiği ancak tecrübeli oyuncunun her zaman olduğu gibi 18 numarayı tercih edeceği belirtildi.
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