Galatasaray'ın yerli formülü ortaya çıktı: Devre arasında iki futbolcu geliyor

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirecek. Sarı kırmızılılar Belçika'da futbol hayatını devam ettiren Halil Akbunar ve Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Caner Erkin'i kadroya katmayı planlıyor.
İki futbolcu ile de temas halinde olan Galatasaray yönetiminin futbolculardan olumlu yanıt aldığı ve transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
- Galatasaray, Caner Erkin transferiyle sol bek bölgesindeki yabancı hakkını boşa çıkartmış olacak. Sarı kırmızılılar, Halil Akbunar hamlesiyle de kanatlardaki rotasyonu kuvvetlendirmeyi hedefliyor.