SÜPER LİG

Galatasaray'ın yıldızı eğitim gördüğü okulunu yeniletti

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde, kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli okulu yeniledi.

Haber Merkezi İHA
Okulun duvarına Diagne'nin resmi çizildi.

Okulun duvarına Diagne'nin resmi çizildi.

Mbaye Diagne, Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisinin de eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulun yenileme çalışmalarını yaptırdı.

Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne’nin resmini çizerek 29 yaşındaki futbolcuya teşekkürlerini iletti.

  • Okulun yuva bölümünde (4 yaş) 22, ilk ve ortaokulda (12 yaş) 253 ve lisede de (13-17 yaş) 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci eğitim görüyor.

Tadilat gören okulun son hali.
Tadilat gören okulun son hali.

Diagne'nin gol sevinci yaşamamasının nedenini Güntekin Onay açıkladı
Diagne'nin gol sevinci yaşamamasının nedenini Güntekin Onay açıkladı

Galatasaray’da Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda Kayserispor karşısında 11 başladı.Bu sezon ligdeki ilk golünü attıSenegalli futbolcu, mücadelenin 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon Süper Lig’de 8. maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı.Gole neden sevinmedi?Diagne'nin attığı golün ardından sevinç yaşamaması dikkati çekti. beIN Sports'ta Tugay Kerimoğlu ve Güntekin Onay arasında, Senegalli futbolcunun tavrı hakkında şu diyalog geçti;Tugay Kerimoğlu: "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?"Güntekin Onay: "Mario Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına. Balotelli de gollerden sonra sevinmediği için sevinmemiş olabilir."Tugay Kerimoğlu: "Fakat Diagne attığı gollerde çok sevinen, yüzü gülen bir oyuncuydu."Galatasaray eksiklerle çıktığı maçta Kayserispor'a takıldı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu İb...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.