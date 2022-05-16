Galatasaray'ın yıldızları taraftarlara veda etti

Ekonomi

Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile toplantı sonrası konuştu: Fiyatları internet siteleri artırıyor

Konut sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, bakanlıkça, konut fiyatlarındaki artışlardan bazı internet sitelerinin de sorumlu olduğunun tespit edildiğini vurguladı.