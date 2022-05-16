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Galatasaray'ın yıldızları taraftarlara veda etti

Galatasaray'da Adana Demirspor maçının bitiş düdüğünün ardından duygusal anlar yaşandı. Sarı kırmızılıların tecrübeli futbolcuları Feghouli ve Babel taraftarlara veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yıldızları taraftarlara veda etti
Galatasaray-Adana Demirspor

Galatasaray'da tecrübeli futbolcular Feghouli ve Babel sarı kırmızılılara veda etti.

Adana Demirspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünleri tek tek dolaşan iki futbolcu da duygu dolu anlar yaşadı.

Tribünleri çocuklarıyla birlikte dolaşan Feghouli'nin gözlerinin dolduğu görülürken Babel de taraftarlara sezonun son üçlüsünü çektirdi.

  • Feghouli, Galatasaray'da 160 maça çıktı. Cezayirli yıldız sarı kırmızılı forma ile 33 gol attı 31 de asist yapma başarısı gösterdi. Babel ise 98 maçta 16 gol attı ve 8 de asist yaptı.
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