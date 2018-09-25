Galatasaray, ligde üç kupa kazandıkları 2014-2015 sezonunun ardından son 3 sezonda deplasmanda beklentilerin uzağında kaldı. Ligde bu sezonun ilk haftasında başkentte Ankaragücü’nü 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, son iki deplasman maçında Trabzon’a 4-0 ve Akhisar’a 3-0 yenildi. Cimbom, bu sezon 6 maçta yediği 9 golün 8’ini de 3 deplasmanda gördü. Galatasaray, ligde 2015-16 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi. Dış sahadaki 17 maçın sadece 4’ünü kazanabilen sarı-kırmızılılar, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı. Cimbom, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrası çıktığı 12 deplasmanda kazanamadı. G.Saray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü. Aslan, attığı 29 gole karşın 31 gol yedi ve sezonu dış sahada -2 averajla tamamladı.

7 MAĞLUBİYETLE ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılılar, 2016-17’de son 3 dönemin en iyi dış saha performansını sergiledi. Buna rağmen, dış sahadaki 8 mücadelede puan kaybı yaşandı. 2016-17 sezonunda rakip sahadaki 17 maçın 9’unu kazanan G.Saray, 4’er beraberlik ve yenilgi gördü. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda attığı 28 gole karşılık kalesindeki 23 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde 2017-18 sezonunda dış sahadaki 7 mağlubiyete rağmen şampiyonluğu kazandı. Geçen sezona Hırvat teknik direktör İgor Tudor yönetiminde başlayan G.Saray, deplasmandaki ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deplasmanda arka arkaya yaşanan 4 mağlubiyetin ardından Tudor ile yollar ayrıldı. Geride kalan sezonda Fatih Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 5 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Geçen sezonun son 3 haftasında kayıp yaşamayan Galatasaray, iç sahadaki 16 galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonluğu göğüsledi. Cimbom, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyet yaşadığı bir sezonda mutlu sona ulaştı.

İÇ SAHADA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, deplasmanın aksine iç sahada ise farklı bir görüntü çiziyor. Ligde iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-17 sezonunun 30. haftadaki Kasımpaşa maçında 3-1 ile alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Türk Telekom’da çıktığı 22 maçta 21 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, sahasında arka arkaya 15 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Muslera’ya terapi

Galatasaray’da üst üste alınan ikinci deplasman mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Akhisar karşısında yenilen 3 golde de hatalı olan Fernando Muslera ile görüşme yapılacak. Pozisyona itirazdan sarı kart gören, penaltı yaptıran, ikinci golde takım arkadaşıyla çarpışarak topu elinden kaçıran Uruguaylı file bekçisi, kaleci antrenörleri Claudio Taffarel ve Fadıl Koşutan özel bir görüşme yapacak. Teknik heyet de Muslera’nın kaptan olarak daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Sinan Gümüş sınıfta kaldı

Galatasaray’da sezon başından bu yana ligde oynanan ilk 6 haftanın tamamında ilk 11’de forma verilen Sinan Gümüş, performansı ile teknik heyetin gözüne giremedi. Akhisarspor deplasmanında da yine onbirde sahaya çıkan genç futbolcunun ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. 3-0 sona eren karşılaşmanın ardından teknik ekibin, performansından hoşnut olmadığı Sinan’a Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11’de yer vermeyeceği ve takım içinde de yine önemli değişikliklere imza atacağı öğrenildi. Sinan Gümüş ilk 6 haftada 1 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.