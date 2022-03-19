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Galatasaraylı futbolcu milli takımdan affını istedi

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri nedeniyle milli takımdan affını istediği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu milli takımdan affını istedi
Omar, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlamış ve 68 dakikada görev yapmıştı.

Havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan ve 13 aylık aranın ardından yeniden formasına kavuşan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 15 ay sonra tekrar ülkesinin milli takım kadrosuna davet edilmişti. Tecrübeli futbolcu, erteleyemediği sağlık kontrolleri nedeniyle milli takımdan affını istedi.

Bunun üzerine Omar, Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Omar Elabdellaoui bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından kontrolden geçecek. Kontrolü milli takım maçları sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu ancak bu mümkün olmadı. Bu nedenle pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı."

Omar bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıktı.
Omar bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıktı.

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