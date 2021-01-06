Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui yaşanan kaza sonrasında ilk defa konuştu

Elabdellaoui, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazın Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui: "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum." [IG] pic.twitter.com/hAyETZ6zJG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 6, 2021

00:56 dk 01 Ocak 2021 DHA Fatih Terim'den Omar'a ziyaret: Allah canını bağışlamış Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl öncesinde elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti. Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, 'Dün akşam hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım' diye konuştu.