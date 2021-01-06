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Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui yaşanan kaza sonrasında ilk defa konuştu

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Omar Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui

Fotoğraf: Ahmet Bolat

Elabdellaoui, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazın Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim'den Omar'a ziyaret: Allah canını bağışlamış
DHA

Fatih Terim'den Omar'a ziyaret: Allah canını bağışlamış

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl öncesinde elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti. Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, 'Dün akşam hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım' diye konuştu.

Omar'ın doktorundan açıklama: 'Durumu düne göre daha iyi'
Yeni Şafak

Omar'ın doktorundan açıklama: 'Durumu düne göre daha iyi'

Dün gece elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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