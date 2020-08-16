Galatasaraylı futbolcuların testleri negatif

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktıTrabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıBilgilendirme pic.twitter.com/0J1SANV7E3— Menemenspor (@MenemenspoResmi) August 14, 2020