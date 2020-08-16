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Galatasaraylı futbolcuların testleri negatif

Galatasaray, daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

  • Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktıTrabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıBilgilendirme pic.twitter.com/0J1SANV7E3&mdash; Menemenspor (@MenemenspoResmi) August 14, 2020

Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı
Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'dan da pozitif vaka haberleri geldi. Sarı kırmızılıların tatil dönüşü yaptırdığı testlerde iki futbolcuda vakaya rastlandı.Galatasaray'ın açıklaması şöyle;"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

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