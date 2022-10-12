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Galatasaraylı futbolcuyu Dünya Kupası'na götürmek için İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray'da sezon başından bu yana dikkat çeken bir performans sergileyen Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın en gözde isimlerinden. Henüz milli takım tercihini yapmayan oyuncu için Kamerunlu yetkililerin İstanbul'a gelerek oyuncuyla görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuyu Dünya Kupasına götürmek için İstanbula geliyorlar
Rigobert Song - Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Dünya Kupası öncesinde Kamerun Milli Takımı'nın en çok üstünde durduğu isimlerden. Bunun sebebi genç oyuncunun henüz milli takım tercihini yapmamış olması.

Kamerunlu yetkililerin bu sebeple oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ve futbolcuyla görüşmek için İstanbul'a geleceği belirtildi. Boey için Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song da girişimlerde bulunuyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu Song'un sarı kırmızılı kulüple de temas halinde olduğu ve futbolcuyla ilgili bilgiler istediği aktarıldı.

20 Kasım günü başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde Sacha Boey'un milli takım tercihi merak konusu oldu. Fransa'dan henüz teklif almayan oyuncunun kupada mücadele edebilmek için Kamerun'un teklifine olumlu yanıt verebileceği ifade edildi.

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