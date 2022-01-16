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Galatasaray'da dikkat çeken tercih: Niye oynamıyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor maçı kadrosunda dikkat çeken bir tercih yaptı. Fatih Terim döneminde az şans bulduğu için sürekli gündem olan Morutan, Torrent'in tercihleri arasında da yer almadı. Yeni Malatyaspor'un teklif yaptığı oyuncu için 'takımdan ayrılmak istiyor' yorumları yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı Morutan niye oynamıyor: Morutan sakat mı? Morutan cezalı mı?
Domenec Torrent - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray'da teknik direktör değişimine rağmen Olimpiu Morutan ilk 11'de forma şansı bulamadı. Rumen futbolcu, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Domenec Torrent'in Morutan ile ilgili tercihi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fatih Terim döneminde az forma şansı bulduğu için gündem olan Morutan'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

  • Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 lig maçında 3 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Rumen basını, Yeni Malatya Teknik Direktörü Sumudica'nın Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i;

  • İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.
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Maçın canlı anlatımını 19.00'dan itibaren takip edebilirsiniz.
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