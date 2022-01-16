Galatasaray'da dikkat çeken tercih: Niye oynamıyor?

Galatasaray'da teknik direktör değişimine rağmen Olimpiu Morutan ilk 11'de forma şansı bulamadı. Rumen futbolcu, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Domenec Torrent'in Morutan ile ilgili tercihi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Fatih Terim döneminde az forma şansı bulduğu için gündem olan Morutan'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
- Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 lig maçında 3 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Öte yandan Rumen basını, Yeni Malatya Teknik Direktörü Sumudica'nın Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i;
- İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.