Spor Galatasaraylı Oğulcan Çağlayanın cezası belli oldu Bonservis bedeli ödenecek
SÜPER LİG

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezası belli oldu: Bonservis bedeli ödenecek

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski takımı Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilafla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan karara itirazı, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nda kara bağlandı ve oyuncuya 6 maçlık verilen ceza 3 maça düşürülürken, ayrıca oyuncunun da Karadeniz kulübüne 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin TL ödeme yapması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi DHA
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan

Genç futbolcunun ve Galatasaray'ın UÇK'nın kararına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nun yönetiminde video konferans yoluyla hem Galatasaray hem Çaykur Rizespor hem de Oğulcan Çağlayan'ın vekillerinin de katıldığı oturumda gerçekleştirildi.

Tahkim Kurulu sonrasında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi.

  • Yapılan inceleme sonrası Tahkim Kurulu oyuncuya verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirirken, genç futbolcunun da Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin TL de ödeme yapmasını kararlaştırdı.

Galatasaray itiraz edecek

Galatasaray Kulübü ise Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a verilen karara itiraz edecek ve oyuncunun haklarını korumak için gerekirse konuyu UEFA'ya taşıyacak. Lehte bir karar alınamazsa Galatasaray Kulübü’nün Oğulcan’a ödeme konusunda yardım edeceği ve verilen cezayı paylaşacağı da belirtildi.

UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza
SPOR
UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza

Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle ilgili flaş iddia: Bonservis parası hala ödenmemiş
SPOR
Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle ilgili flaş iddia: Bonservis parası hala ödenmemiş
Abone Ol Google News
Beşiktaş penaltılarla yarı finalde

Beşiktaş penaltılarla yarı finalde
Sabahları göremeyince üzülüyoruz

'Sabahları göremeyince üzülüyoruz'

​Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor.
Yunan-Rum ikilisine sert tepki

Yunan-Rum ikilisine sert tepki

​Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.
Öğretmenlerle <br>ilgili flaş karar

Öğretmenlerle
ilgili flaş karar

​İçişleri'nden81 il valiliğine genelge.
Kılıçdaroğlu'nu <br>topa tuttu

Kılıçdaroğlu'nu
topa tuttu

Muharrem İnce: Partinde demokrasi yok ki, kim inanır sana?
Erdoğan <br>baba ocağında

Erdoğan
baba ocağında

​Rize'den mesajlarını verecek.

Vaka sayısında <br>sevindiren düşüş

Vaka sayısında
sevindiren düşüş

Kritik tabloda dikkat çeken gelişme.
'Her gün öldüklerini görüyorum'

'Her gün öldüklerini görüyorum'

​İnternette başlayan görüşme başını yaktı.

'Oradaki soykırım gerçektir'

'Oradaki soykırım gerçektir'

​Uygur Türkleri Çin konsolosluğu önündeki eylemlerini sürdürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.