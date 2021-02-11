Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezasında indirim

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı.

Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti.

#ÖZEL | Çaykur Rizespor, Galatasaray'a gideceği konuşulan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak uzattı. Peki şimdi ne olacak?



🎙Spor Hukukçusu @AnilDincer7: "Oğulcan’ın haklı bulunma ihtimali Rizespor’a göre daha fazla olacaktır."

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SPOR UÇK’dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan’a şoke eden ceza