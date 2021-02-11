Spor Galatasaraylı Oğulcan Çağlayanın cezasında indirim
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Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezasında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasının, 3 resmi müsabakadan men şeklinde düzeltildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı.

Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti.

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