Galatasaraylı taraftar 'Fatih Terim' sözünü tuttu: Buz gibi suya girdi

"Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen bir Galatasaray taraftarı, deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılara imzayı atmasının ardından denize girdi.
Soğuk havaya aldırmayan taraftar denize girmeden önce, "Fatih Terim içimizi ısıttı" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı taraftar hesapları, sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüyü, "Galatasaraylılar sözünde durur" sözleriyle paylaşmaya başladı.
Fatih Terim gelirse atlarım demiştim. Şimdi siz sözünüzde durun @ertugrul432 ve Eşref Alaçayır... @fatihterim @BuseTerim @GalatasaraySK pic.twitter.com/bn1wtiRBca
Fatih Terim gelirse atlarım demiştim. Şimdi siz sözünüzde durun @ertugrul432 ve Eşref Alaçayır... @fatihterim @BuseTerim @GalatasaraySK pic.twitter.com/bn1wtiRBca— Kedi (@DmrbsBurak) 23 Aralık 2017
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