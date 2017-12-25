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Galatasaraylı taraftar 'Fatih Terim' sözünü tuttu: Buz gibi suya girdi

Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi durumunda Aralık ayında denize gireceğini ifade eden sarı-kırmızılı bir taraftar sözünü tutarak kendisini Boğaz'ın buz gibi sularına bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı taraftarın deniz girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sarı-kırmızılı taraftarın deniz girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen bir Galatasaray taraftarı, deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılara imzayı atmasının ardından denize girdi.

Soğuk havaya aldırmayan taraftar denize girmeden önce, "Fatih Terim içimizi ısıttı" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftar hesapları, sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüyü, "Galatasaraylılar sözünde durur" sözleriyle paylaşmaya başladı.

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