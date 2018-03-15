Galatasaraylı taraftarlar Dortmund otobüsünün önünde protesto

Bundesliga'da Borussia Dortmund'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği maçta açılan bir pankartta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı terör destekçisi ifadeler kullanılmıştı.

Bu pankartın stada sokulması nedeniyle Dortmund Kulübü'ne bir tepki de Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan geldi.

Sarı-kırmızılı bir grup taraftar, Dortmund takım otobüsünün yanına gelerek, "Terörizme desteği durdurun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı.