SÜPER LİG

Galatasaraylı taraftarlar Dortmund otobüsünün önünde protesto

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Dortmund tribününde açılan skandal pankartı protesto etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Alman ekibini taşıyan takım otobüsünün yanında "Terörizme desteği durdurun" pankartı açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açtıkları pankartla Dortmund'a çağrıda bulundular.

Açtıkları pankartla Dortmund'a çağrıda bulundular.

Bundesliga'da Borussia Dortmund'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği maçta açılan bir pankartta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı terör destekçisi ifadeler kullanılmıştı.

Bu pankartın stada sokulması nedeniyle Dortmund Kulübü'ne bir tepki de Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan geldi.

Sarı-kırmızılı bir grup taraftar, Dortmund takım otobüsünün yanına gelerek, "Terörizme desteği durdurun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı.

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