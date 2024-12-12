Galatasaraylı taraftarlar Malmö sokaklarını 'Kahrolsun İsrail' sloganlarıyla inletti

Destek yürüyüşünde büyük bir Filistin bayrağı kullanıldı.
Galatasaray takımını İsveç deplasmanında yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Malmö sokaklarında 'Kahrolsun İsrail' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.
UEFA Avrupa Ligi maçı için Malmö’ye giden Galatasaraylı taraftarlar, takımın kaldığı otelin önünde gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin davasına destek vererek, mazlumların yanında zalimlerin karşısında olduğunu Malmö caddelerinde haykırdı.
Tekbir getiren taraftarlar, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.
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