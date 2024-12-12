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Galatasaraylı taraftarlar Malmö sokaklarını 'Kahrolsun İsrail' sloganlarıyla inletti

Galatasaraylı taraftarlar Malmö sokaklarını 'Kahrolsun İsrail' sloganlarıyla inletti

18:2712/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Destek yürüyüşünde büyük bir Filistin bayrağı kullanıldı.
Destek yürüyüşünde büyük bir Filistin bayrağı kullanıldı.

Galatasaray takımını İsveç deplasmanında yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Malmö sokaklarında 'Kahrolsun İsrail' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

UEFA Avrupa Ligi maçı için Malmö’ye giden Galatasaraylı taraftarlar, takımın kaldığı otelin önünde gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin davasına destek vererek, mazlumların yanında zalimlerin karşısında olduğunu Malmö caddelerinde haykırdı.


Tekbir getiren taraftarlar, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.








#İsveç
#Galatasaray
#Malmö
#Filistin

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